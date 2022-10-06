Слишком рано говорить об обвале российского фронта на юге — экс-генерал НАТО

Бывший генерал НАТО Эгон Раммс не видит, что произошел обвал российского фронта на юге.
Бывший генерал НАТО Эгон Раммс считает, что не стоит недооценивать врага и слишком рано говорить о "крахе" российского фронта на Херсонщине.
Об этом эксгенерал НАТО сказал в эфире ZDF.
"Я пока не вижу этого (обвала фронта – ред.). У россиян еще достаточно сил в Украине. В конце концов, это вопрос умелой отдачи приказов и умелого руководства, чтобы восстановить сплоченность с российской точки зрения. Говорить о коллапсе пока рано. этого еще предстоит провести много боевых операций, и это будет стоить еще много человеческих жизней", – сказал Раммс.
По его оценке, украинская армия достаточно успешно наступает на юге, что у россиян может не быть предпосылок для продолжения боя.
"Это начинается с снабжения российских солдат, продолжается соответствующей логистикой в плане боеприпасов, горючего и т.д. Когда мои боевые машины перестают двигаться, когда я не могу больше стрелять, тогда у меня нет другого выбора, как убегать", — отметил также бывший генерал.
Как сообщалось ранее, по данным депутата Херсонского областного совета, из Новой Каховки исчезли оккупанты.
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