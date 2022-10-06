"Хлопки" в Крыму будут после освобождения Херсонщины — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что удары по скоплению оккупантов в Крыму будут после того, как ВСУ освободят Херсонщину.

В настоящее время для украинских защитников главными целями являются мосты и железная дорога. По словам Жданова, мост – для того, чтобы прекратить подкрепление войск, а железная дорога – чтобы прекратить перекидывание войск.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью УНИАН.

"Удары в Крыму – это средства дистанционного огневого поражения. Так что они немного не зависят от ситуации на фронте. Мы кстати атаковали Крым, когда у нас еще только Харьковскую операцию провели. Потом у нас была пауза, затишье, и мы все равно продолжали атаковать Крым. Так что они могут быть связаны, но сегодня я бы сказал, что это параллельный процесс – огненное влияние на противника", — говорит Жданов.

Эксперт подчеркнул, что Украина просит у США ракеты ATACMS, чтобы иметь возможность до государственной границы простреливать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской областей, а также украинский полуостров Крым.

"Сейчас главные объекты — это мост и железная дорога. Мост — для того, чтобы прекратить подкрепление войск, а железная дорога — чтобы прекратить перекидывание войск", — отметил Жданов.

По его словам, в Крыму россияне планируют сформировать мотострелковую дивизию до 10 тысяч оккупантов. Туда уже завозят технику и начинают прибывать первые партии мобилизованных.

"В Севастополе 80-я бригада морской пехоты Черноморского флота уже получила около трех тысяч мобилизованных и сейчас будет начинать их подготовку. А мы знаем, что в РФ основной способ перекидывания войск – это железная дорога. Поэтому контроль над мостами на Перекопе и контроль над железной дорогой – вот это будет главная задача Вооруженных сил Украины", – предположил Жданов.

Эксперт отметил, что уже скоро украинцы услышат хорошие новости о "хлопках" на оккупационных объектах в Крыму, но будет это, скорее всего, уже после освобождения Херсонщины.

"Это будет, скорее всего, после того, как мы возьмем Херсон. С выходом на реку Днепр основное внимание ВСУ будет переключено именно на Перекоп, на пути логистики из Крыма. Даже если мы не будем форсировать в этом месте Днепр, с нашими огневыми средствами мы сможем достать в Перекоп, сможем его контролировать", — рассказал эксперт.

Отметим, Силы обороны Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.

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