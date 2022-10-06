Дмитрий Гордон намекнул на роман между Путиным и Марченко: "Впервые об этом говорю"

Так, Дмитрий Гордон, комментируя, зачем Путин согласился обменять Виктора Медведчука на украинских пленных, отметил, что не обошлось без участия Оксаны Марченко.

Гордон заявил, что между Марченко и Путиным "особые отношения", поэтому кум-террорист откликнулся на ее просьбу:

"Знающие люди говорят мне, что у Путина и у жены Медведчука Оксаны Марченко особые отношения. Я пикантно скажу, особые отношения. Впервые об этом говорю", — рассказал Гордон в интервью Виолетте Логуновой.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Также журналист отметил, что по большому счету Медведчук Путину не нужен. Мол, российский диктатор знает, что деньги, которые он выделял Медведчуку на подрыв Украины, нардеп от ОПЗЖ воровал.

Виктор Медведчук / Фото: СБУ

"Медведчук – вор. Это человек, который деньги, выделенные на подрыв Украины, воровал. Ему выделяли рубль, он тратил 30 копеек, наверное, а остальное забирал себе. То есть это человек, который не по целевому назначению использовал средства для подрыва Украины. Путин это знает, конечно же, как и многие кураторы Медведчука в России, некоторые из них, мы знаем, находятся под домашним арестом до сих пор, потому что Путин был удивлен: как это, они мне все говорили, что мы только зайдем — и все, хлеб, соль и Украина упадет к ногам. Потом стало ясно, что ему показывали потемкинские села и один из потемкиных — это Медведчук", — объяснил Гордон.

Журналист добавил, что знает точно о том, что Медведчук дал яркие показания СБУ – много и о многих – и о Путине, и о российской агентуре.

"Он рассказывал все. Путин это тоже знает. Поэтому, зачем Путину?... Давайте скажем прямо, нужен вор, человек, который всех сдал. Вот тут фактор Оксаны Марченко выходит на первый план. Я так считаю", — поделился мыслями Гордон.

Также Гордон считает, что Путин даже не встретится с Медведчуком, потому что для него он "отработанный материал" и ему не нужен.

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