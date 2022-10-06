Дмитро Гордон натякнув на роман між Путіним та Марченко: "Вперше про це говорю"

Так, Дмитро Гордон коментуючи, навіщо Путін погодився обміняти Віктора Медведчука на українських полонених, зазначив, що не обійшлося без участі Оксани Марченко.

Гордон заявив, що між Марченко та Путіним "особливі стосунки", тож кум-терорист відгукнувся на її прохання:

"Люди, які знають, говорять мені, що у Путіна та у дружини Медведчука Оксани Марченко особливі стосунки. Я пікантно скажу, особливі стосунки. Вперше про це говорю", - розповів Гордон в інтерв'ю Віолетті Логуновій.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук

Також журналіст зазначив, що, за великим рахунком, Медведчук Путіну не потрібен. Мовляв, російський диктатор знає, що гроші, які він виділяв Медведчуку на підрив України, нардеп від ОПЗЖ крав.

Віктор Медведчук / Фото: СБУ

"Медведчук – крадій. Це людина, яка гроші, виділені на підрив України, крала. Йому виділяли карбованець, він витрачав 30 копійок, напевно, а решту забирав собі. Тобто це людина, яка не за цільовим призначенням використала кошти для підриву України. Путін це знає, звісно ж. Так само, як і багато кураторів Медведчука в Росії. Деякі з них, ми знаємо, перебувають під домашнім арештом досі, бо Путін був здивований: як це, вони мені всі казали, що ми тільки зайдемо — і все, хліб, сіль та Україна впаде до ніг. Потім стало зрозуміло, що йому показували потьомкінські села і один із тих потьомкіних — це Медведчук", — пояснив Гордон.

Журналіст додав, що знає точно про те, що Медведчук дав яскраві показання СБУ – багато і про багатьох – і про Путіна, і про російську агентуру:

"Він розповідав все. Путін це також знає. Тому, навіщо Путіну?... Давайте скажемо прямо, потрібен крадій, людина, яка всіх здала. Ось тут фактор Оксани Марченко виходить на перший план. Я так рахую", - поділився думками Гордон.

Також Гордон рахує, що Путін навіть не зустрінеться з Медведчуком, бо для нього він "відпрацьований матеріал" і не потрібен йому.

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