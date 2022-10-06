Жданов рассказал, трудно ли будет освобождать Донецк, и назвал два варианта деоккупации

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что существуют разные варианты, как освобождать на Донбассе города, которые с 2013 года находятся в оккупации.

По его словам, все зависит от наличия резервов, а также от возможностей Вооруженных сил Украины. Жданов считает, что, например, освобождение Донецка не должно доставить много проблем.

Такое мнение он выразил в интервью УНИАН.

По его словам, в оккупированном городе нет российских войск, а вражеские гарнизоны преимущественно рассредоточены по промзонам вокруг.

"В августе мы выходили на Демидовские высоты под Донецком и наносили огневое поражение по промзонам, по складам. Мы там очень хорошо проредили и технику, и склады. При наличии возможностей мы можем заходить и занимать город – это первый вариант. Второй вариант – это обход. Мы можем двигаться между городами. Города просто осаждают и заставлять противника капитулировать, или заставлять их уходить заранее, чтобы не попасть в окружение", - отмечает Жданов.

Как сообщалось, контрнаступление ВСУ на Харьковщине не достигло кульминации и продвигается на Луганщину. Армия Российской Федерации не смогла удержать берега рек Оскол и Северский Донец.

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