Надто рано говорити про обвал російського фронту на півдні - ексгенерал НАТО

Колишній генерал НАТО Егон Раммс не бачить, що стався обвал російського фронту на півдні.
Колишній генерал НАТО Егон Раммс вважає, що не варто недооцінювати ворога і надто рано говорити про "крах" російського фронту на Херсонщині.
Про це ексгенерал НАТО казав в ефірі ZDF.
"Я поки що не бачу цього (обвалу фронту – ред.). У росіян ще достатньо сил в Україні. Зрештою, це питання вмілої віддачі наказів і вмілого керівництва, щоб відновити згуртованість з російської точки зору. Говорити про колапс поки що зарано. Для цього ще потрібно провести багато бойових операцій і це буде коштувати ще багато людських життів", – сказав Раммс.
За його оцінкою, українська армія досить успішно наступає на півдні, що у росіян може не бути передумов для продовження бою.
"Це починається з постачання російських солдатів, продовжується відповідною логістикою в плані боєприпасів, пального тощо. Коли мої бойові машини перестають рухатися, коли я не можу більше стріляти, тоді у мене немає іншого вибору, як тікати", – зазначив також колишній генерал.
Як повідомляли раніше, за даними депутата Херсонської обласної ради, із Нової Каховки зникли окупанти.
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