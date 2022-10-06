Надто рано говорити про обвал російського фронту на півдні - ексгенерал НАТО

Колишній генерал НАТО Егон Раммс не бачить, що стався обвал російського фронту на півдні.

Колишній генерал НАТО Егон Раммс вважає, що не варто недооцінювати ворога і надто рано говорити про "крах" російського фронту на Херсонщині.

Про це ексгенерал НАТО казав в ефірі ZDF.

Також читайте Від початку жовтня ЗСУ звільнили 400 км² Херсонщини – Гуменюк

"Я поки що не бачу цього (обвалу фронту – ред.). У росіян ще достатньо сил в Україні. Зрештою, це питання вмілої віддачі наказів і вмілого керівництва, щоб відновити згуртованість з російської точки зору. Говорити про колапс поки що зарано. Для цього ще потрібно провести багато бойових операцій і це буде коштувати ще багато людських життів", – сказав Раммс.

За його оцінкою, українська армія досить успішно наступає на півдні, що у росіян може не бути передумов для продовження бою.

"Це починається з постачання російських солдатів, продовжується відповідною логістикою в плані боєприпасів, пального тощо. Коли мої бойові машини перестають рухатися, коли я не можу більше стріляти, тоді у мене немає іншого вибору, як тікати", – зазначив також колишній генерал.

Як повідомляли раніше, за даними депутата Херсонської обласної ради, із Нової Каховки зникли окупанти.

ЗСУ наступає: яка ситуація на фронті та чи готуватись до складного жовтня

Читайте також: