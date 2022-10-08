Арестович прокомментировал подрыв Крымского моста: "Самый минимум у нас есть"

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал взрыв на Крымском мосту, предположив, что восстановление конструкции займет у оккупантов до двух недель.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Интересно, как он дальше поведет себя, этот мост, в таких условиях. В том числе — и под железнодорожными грузами. Но самый минимум у нас есть. Это — на какое-то время демонтаж этих оторванных пролетов, монтаж новых, чего-то там еше. На какое-то время — там 10 дней, недели две, возможно. Плюс как справятся — посмотрим. Но грузооборот упал разика в два, наверное, что в принципе, уже неплохое достижение", — рассказал советник ОП.

"Мы говорили, что его уничтожить очень сложно. Вот прямо, условно говоря, доставлена пара тонн взрывчатки прямо на место. И что, уничтожили?" – заметил Арестович.

В этом контексте он отметил, что Антоновский мост является гораздо более прочной конструкцией, чем Крымский.

"Антоновский мост показывает себя в этом смысле гораздо более крепкой и солидной конструкцией, чем Крымский. Слабее он явно. В Антоновский прилетело примерно штук 140-120 HIMARS. Где-то там легковые машины осторожно-осторожно прокрадываются. А здесь (на Крымском мосту – ред.) – бах…" – сравнил советник ОП.

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Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября: частично обрушилось автомобильное полотно и существенные повреждения получило железнодорожное. Причиной взрыва мог стать грузовик, который сдетонировал, когда ехал автомобильной частью моста. Об этом заявляет российская сторона. После этого загорелась и железнодорожная часть моста, ведь там находились эшелоны с горючим. В РФ также сообщили о трех погибших в результате взрыва.

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Инцидент с Крымским мостом вызвал панику на полуострове, поэтому люди начали пытаться уехать оттуда и скупать продукты. Так, на АЗС образовались длинные пробки, а в магазинах ограничили продажу товаров в одни руки.

Кто устроил взрыв

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщило, что организаторами взрыва на Крымском мосту могли быть украинские спецслужбы.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что подрыв Крымского моста произошел в результате конфликта между ФСБ России и Минобороны страны.

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