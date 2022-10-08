Арестович прокоментував підрив Кримського мосту: "Самий мінімум у нас є"

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував вибух на Кримському мосту, припустивши, що відновлення конструкції займе в окупантів до двох тижнів.

Про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Цікаво, як він далі поведеться, цей міст, у таких умовах. В тому числі – і під залізничними вантажами. Але самий мінімум у нас є. Це – на якийсь певний час демонтаж цих відірваних прольотів, монтаж нових, чогось там ще. На якийсь час – там 10 днів, тижнів два, можливо. Плюс як впораються – подивимося. Але вантажообіг впав у разика два, напевно, що в принципі, вже непогане досягнення", – розповів радник ОП.

"Ми казали, що його знищити дуже складно. От прямо, умовно кажучи, доставлено пару тонн вибухівки прямо на місце. І що, знищили?" – зауважив Арестович.

У цьому контексті він зазначив, що Антонівський міст є набагато міцнішою конструкцією за Кримський.

"Антонівський міст показує себе в цьому сенсі набагато міцнішою та соліднішою конструкцією, аніж Кримський. Слабший він явно. В Антонівський прилетіло приблизно штук 140-120 HIMARS. Десь там легкові машини обережно-обережно прокрадаються. А тут (на Кримському мосту – ред.) – бах…" –порівняв радник ОП.

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Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вибух на Кримському мосту стався рано-вранці 8 жовтня: частково обвалилось автомобільне полотно та суттєвих пошкоджень зазнало залізничне. Причиною вибуху могла стати вантажівка, яка здетонувала, коли їхала автомобільною частиною мосту. Про це заявляє російська сторона. Після цього загорілась і залізнична частина мосту, адже там були розташовані ешелони з пальним. В РФ також повідомили про трьох загиблих внаслідок вибуху.

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Інцидент з Кримським мостом викликав паніку на півострові, тож люди почали намагатися виїхати звідти та скуповувати продукти. Так, на АЗС утворилися довгі затори, а в магазинах обмежили продаж товарів у одні руки.

Хто влаштував вибух

Видання The Washington Post з посилання на джерела в уряді України повідомило. Що організаторами вибуху на Кримському мосту могли бути українські спецслужби.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що підрив Кримського мосту стався внаслідок конфлікту між ФСБ Росії та Міноборони країни.

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