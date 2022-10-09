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Українська ППО трощить російські "Орлани", як горіхи

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Українська ППО трощить російські "Орлани", як горіхи

Поки західні партнери не поспішали закривати небо над Україною, українці знайшли рішення самі.

Український підрозділ Протиповітряної оборони на Донбасі трощить російські "Орлани", як горіхи, йдеться в ТСН.

Українська "Оса" - гроза російської авіації і безпілотників. Лиш від початку великої війни одна з машин збила пів сотні ворожих безпілотників. Солдати кажуть, після роботи "Оси" хвалені Кремлем "Орлани" швидесенько розлітаються на друзки. "Ми можемо робити пуск дальністю на 10 км", - розповідають бійці.

Якщо ж ворожа ціль на більш дальній відстані - ініціативу перехоплюють системи С-300. Вони стріляють в десятки разів далі.

Ще від початку великої війни Україна просила у західних партнерів закрити небо, але згодом зробила це сама. Зокрема і завдяки роботі таких зенітно-ракетних комплексів, бо вони не лише збивають повітряні цілі, а й відлякують їх навіть наближатися до лінії фронту. "За взяття на супровід цілі, вони не входять в зону поразки. У них теж є бортова апаратура, яка визначає, що вони на супроводі, вони виконують розворот і йдуть вслід за російським кораблем", - пояснюють військові.

Та Українці знані винахідники, аби ще більше закрити небо і прикрити "Осу" від ворожого ока та збивати літаки, організували ще й мобільні партизанські  вогневі групи, озброєні "Іглами".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1677
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