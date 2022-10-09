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Украинская ПВО крушит российские "Орланы", как орехи

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Украинская ПВО крушит российские "Орланы", как орехи

Пока западные партнеры не торопились закрывать небо над Украиной, украинцы нашли решение сами.

Украинское подразделение Противовоздушной обороны на Донбассе крушит российские "Орланы", как орехи, говорится в ТСН.

Украинская "Оса" – гроза российской авиации и беспилотников. Лишь с начала великой войны одна из машин сбила полсотни вражеских беспилотников. Солдаты говорят, после работы "Осы" хваленые Кремлем "Орланы" быстренько разлетаются вдребезги. "Мы можем производить пуск дальностью на 10 км", — рассказывают бойцы.

Если же враждебная цель на более дальнем расстоянии – инициативу перехватывают системы С-300. Они стреляют в десятки раз дальше.

Еще с начала Великой войны Украина просила у западных партнеров закрыть небо, но впоследствии сделала это сама. В частности, и благодаря работе таких зенитно-ракетных комплексов, потому что они не только сбивают воздушные цели, но и отпугивают их даже приближаться к линии фронта. "За взятие на сопровождение цели они не входят в зону поражения. У них тоже есть бортовая аппаратура, которая определяет, что они на сопровождении, они выполняют разворот и идут вслед за российским кораблем", — объясняют военные.

Но Украинцы известные изобретатели, чтобы еще больше закрыть небо и прикрыть "Осу" от вражеского глаза и сбивать самолеты, организовали мобильные партизанские огневые группы, вооруженные "Иглами".

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Дата публикации
Просмотры
1294
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