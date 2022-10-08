Путін доручив ФСБ "посилено" захищати Кримський міст

Кремлівський диктатор підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

Президент РФ Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці 8 жовтня стався вибух.

Про це повідомляє російський Інтерфакс, посилаючись на пресслужбу Кремля.

Зазначається, що підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", – йдеться в указі.

Також уряду РФ доручено привести свої акти у відповідність до цього указу.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

На Кримському мосту стався вибух вранці 8 жовтня. Це могла здетонувати вантажівка з вибухівкою, що рухалася мостом, кажуть в РФ. Внаслідок вибуху загорілась і залізнична частина мосту, адже там були розташовані ешелони з пальним

На великій кількості опублікованих у Мережі фото й відео зафіксовані обвалення автомобільної частини Кримського мосту та суттєве пошкодження залізничної.

Згідно з даними з дерел видання The Washington Post організаторами вибуху на Кримському мосту могли бути українські спецслужби.

Проте за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, підрив Кримського мосту – наслідок конфлікту між ФСБ Росії та Міноборони країни.

Тим часом окупанти вже заявили про повне відновлення залізничного руху на мосту.