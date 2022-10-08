Путин поручил ФСБ "усиленно" защищать Крымский мост

Кремлевский диктатор подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымский мост и магистральный газопровод Краснодарский край – Крым.

Президент РФ Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.

Об этом сообщает российский Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымский мост и магистральный газопровод Краснодарский край – Крым.

"Положить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации", – говорится в указе.

Также правительству РФ поручено привести свои акты в соответствие с этим указом.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября. Это мог сдетонировать грузовик с двигавшимся по мосту взрывчаткой, говорят в РФ. В результате взрыва загорелась и железнодорожная часть моста, ведь там были расположены эшелоны с горючим.

На большом количестве опубликованных в Сети фото и видео зафиксированы обрушение автомобильной части Крымского моста и существенное повреждение железнодорожной.

Согласно данным из источников издания The Washington Post организаторами взрыва на Крымском мосту могли быть украинские спецслужбы.

Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, подрыв Крымского моста – следствие конфликта между ФСБ России и Минобороны страны.

Тем временем оккупанты уже заявили о полном возобновлении железнодорожного движения на мосту.