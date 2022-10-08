"Тривають дуже жорсткі бої": Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті

Президент Зеленський розповів про ситуацію на фронті і заявив, що найважче - на Бахмутському напрямку.

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні, 8 жовтня, українські Сили оборони продовжили рух на сході та півдні України.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відоезверненні увечері, 8 жовтня.

"Цієї доби продовжився рух наших військових, СБУ, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави", – зазначив Зеленський.

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За його словами, ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку - там зараз "дуже-дуже складно" і тривають дуже жорсткі бої.

"Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку", – сказав президент.

Також він подякував усім українським зенітникам та "кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України".

"Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості. Обовʼязково до цього ми прийдемо", – підсумував глава держави.

Контрнасту ЗСУ

Станом на 7 жовтня ЗСУ вдалося звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні.

ЗСУ впевнено просуваються одразу на двох напрямках: на Херсонщині і на Луганщині.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не підтвердив, що війна закінчиться до Різдва, як пишуть деякі західні ЗМІ, але певен у "найоптимістичнішому прогнозі".

Херсонщина

За словами радника ОП Олексія Арестовича, Збройні сили України наблизились до Херсону на відстань 30 кілометрів. Звільнивши село Давидів Брід у Херсонській області від окупантів, ЗСУ отримали дуже важливий плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні.

За даними МВС, українські захисники вже звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини.

Луганщина

Про початок деокупації Луганщини офіційно стало відомо 5 жовтня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України в деяких населених пунктах області вже підняли українські прапори. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися.

На Луганщині українські війська просуваються у напрямку Кремінною та Сватового. Зокрема, місто Кремінна на Луганщині – дуже хороший плацдарм для розвитку українського контрнаступу і звільнення всієї території області.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.

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