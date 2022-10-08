Зеленський привітав юристів з професійним святом та наголосив, що РФ має відповісти за злочини

Президент України Володимир Зеленський привітав юристів, прокурорів та правозахисників з професійним святом. Він подякував фахівцям за роботу та наголосив, що Росія має відповісти за злочини перед українцями.

Про це український лідер сказав 8 жовтня під час свого звернення до українців.

"Сьогодні в Україні відзначається День юриста. Не кожен, хто здобув юридичну освіту, працює в юриспруденції. Але серед тих, хто все ж працює саме в цій сфері, є люди, чий внесок справді історичний. Дуже важливий.

Ті, хто розслідує злочини окупантів. Ті, хто допомагає відновити справедливість, зокрема працюючи в галузі правозахисту. Ті, хто робить усе, щоб кожен російський убивця і сама безпосередньо держава-агресор були неминуче покарані за цю війну. Я дякую всім вам за цю дуже важливу роботу!", - сказав президент.

Зеленський подякував за роботу слідчим, прокурорам, правозахисникам, адвокатам, державним службовцям, працівникам громадських організацій.

"Дякую всім, хто навчає праву, бореться за верховенство права й допомагає людям захищати свої права, свободи та законні інтереси. Справедливість для України, для Європи, для світу має бути й буде відновлена. Завдяки нашим незламним, сильним, сумлінним і освіченим людям", - сказав президент України.

Зеленський натякнув на вибух на Кримському мосту: нове звернення

Звернення Зеленського до українців: що ще сказав президент

Володимир Зеленський іронічно прокоментував вибухи на Кримському мосту. Він наголосив, що Україну чекає сонячне майбутнє без російських окупантів.

Президент України закликав російських окупантів здаватись до полону та наголосив, що їм гарантують нормальні умови та поводження відповідно до норм міжнародного права.

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