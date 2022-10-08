Притула зізнався, через що він плаче під час війни: "Запихаєш переживання кудись глибше"

Телеведучий та волонтер іноді не може втримати своїх емоцій, коли ніхто не бачить.

Шоумен Сергій Притула спростував думку про те, що чоловіки не плачуть і зізнався, що під час війни і він давав волю своїм почуттям.

Телеведучий розповів, що останнім часом у його житті траплялося багато моментів, які змушували його плакати.

"Плакав, коли друзі гинули, коли з братом не було зв’язку, коли вони зачищали Ірпінь. Плакав, коли інші друзі поверталися з полону, але це були сльози радості", - поділився із "Ґрунтом" Притула.

Крім того, як розповів шоумен, зараз він дуже сумує за своєю родиною та атмосферою, яка панувала у їхньому будинку. Притула поділився, що завжди мріяв про велику сім'ю, тому у майбутньому вони з дружиною планують народити ще дітей. Але під час війни Сергій залишився у великій оселі сам.

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

"Зараз я прокидаюся у великій оселі, а вона пуста і так трохи прикро. Але потім, на тлі того, що діти в деяких батьків більше не пробіжаться вже ніколи через цю кляту війну, а в деяких дітей батьки більше не прокинуться в пустій оселі, ти розумієш, що твої проблеми — це нуль. Запихаєш переживання свої кудись глибше, йдеш на свій фронт і лупашиш далі", - сказав Притула.

Нагадаємо, днями Сергій Притула потролив Ілона Маска після його скандальних заяв про війну в Україні.

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