Путин соберет Совбез РФ 10 октября

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в понедельник, 10 октября, Владимир Путин соберет Совет Безопасности РФ.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

Он сообщил, что 10 октября президент России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Однако он не сказал, по какому поводу состоится встреча.

Ранее Западные СМИ сообщили о разногласиях внутри Кремля – и это изрядно подрывает видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина.

А российское издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится, что в Кремле президента Владимира Путина боятся. Впрочем, его больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "российские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

Кроме того, на фоне критики мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября, диктатор готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Мол, именно на него "фюрер" переложит вину за поражение в войне. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. Мол, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, потому что это сможет смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

Амбиции диктатора: Путин требует от Запада нового крупного соглашения, касающегося и Украины

Читайте также: