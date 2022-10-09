Путін збере Радбез РФ 10 жовтня

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у понеділок, 10 жовтня, Володимир Путін збере Раду Безпеки РФ.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Він повідомив, що 10 жовтня президент Росії проведе оперативну нараду з постійними членами Радбезу РФ. Однак він не сказав, з якого приводу відбудеться зустріч.

Раніше Західні ЗМІ повідомили про розбіжності всередині Кремля - і це неабияк підриває видимість стабільності режиму російського президента-диктатора Володимира Путіна.

А російське видання "Медуза" опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в Кремлі президента Володимира Путіна бояться. Втім, його більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

Крім того, на тлі критики мобілізації, яку Путін оголосив 21 вересня, диктатор готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Мовляв, саме на нього "фюрер" перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Мовляв, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, бо це зможе пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

Амбіції диктатора: Путін вимагає від Заходу нової великої угоди, яка стосується і України

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