Окупаційна влада Криму планує втечу з півострова - Генштаб

В окупованому Криму "влада" готує план втечі з півострова.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Викладачам вишів Херсона, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму. Також відомо, що у разі “ускладнення” ситуації на тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять службу на зазначеній території", - йдеться в повідомленні.

Нагаддаємо, що у Чорному морі вдвічі зменшено корабельне угруповання ворога. 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму на Чорному морі. Напоготові 2 надводних ракетоносії із 16-ма "Калібрами" на бортах.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупований Крим починає перетворюватися на глухий кут для колабрантів. Вони вже втікають з окупованих територій України до Криму, а куди вони побіжать далі, невідомо.

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