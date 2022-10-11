В Черном море уменьшена корабельная группировка вражеских кораблей

В Черном море корабельная группировка врага снова уменьшена вдвое.

Общее количество – шесть боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма наЧерном море. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16 «Калибрами» на бортах.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Море продолжает штормить, что может вызвать самовольную детонацию мин и других взрывоопасных сюрпризов темной воды.

«Итак, угроза ракетных ударов, атак дронов-камикадзе, диверсионных мер и их проявлений, как и артиллерийских обстрелов, остается актуальной. Не пренебрегайте сигналами тревог. Будьте сознательны и внимательны, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрительную деятельность лиц, проявляющих заинтересованность объектами военной и критической инфраструктуры.

Всё будет Украина! Верим и побеждаем!», — говорится в сообщении.

Ситуация на Черном море

Ранее сообщалось, что в штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма. В Украину было направлено 40 «Калибров».

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