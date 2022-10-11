Главы ОБСЕ осудили ракетные обстрелы Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ, президент и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ категорически осудили атаки России на гражданские объекты в Украине.

Об этом пишет Укринформ.

"Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, премьер-министр Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, представляющих Тройку ОБСЕ, а также президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депута) ОБСЕ Хельга Мария Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла категорически осудили недавние атаки России на население Украины", — говорится в сообщении.

ОБСЕ отметило, что целями невыборочных ударов России по украинским городам стали "жилые дома, площади и улицы в час пик, парки и детские площадки".

"Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих грубых и жестоких актов — ширить террор и компенсировать неудачи с достижением тактических и стратегических целей. Мы едины со смелым народом Украины и в дальнейшем отданы поддержке дела защиты наших общих ценностей и основных обязательств ОБСЕ", — говорится в заявлении.

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