Очільники ОБСЄ засудили ракетні обстріли України

Генеральна секретарка ОБСЄ, президентка та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ категорично засудили атаки Росії на цивільні об’єкти в Україні.

Про це пише Укрінформ.

"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, прем’єр-міністр Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, які представляють Трійку ОБСЄ, а також президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Марґарета Седерфельт (депутатка парламенту Швеції), генеральна секретарка ОБСЄ Хельґа Марія Шмід та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла категорично засудили нещодавні атаки Росії на населення України", - йдеться у повідомленні.

ОБСЄ вказало на те, що цілями невибіркових ударів Росії по українських містах стали "житлові будинки, площі та вулиці в годину пік, парки й дитячі майданчики".

"Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів — ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей. Ми єдині зі сміливим народом України й надалі віддані підтримці його благородної справи захисту наших спільних цінностей та основних зобов’язань ОБСЄ", - йдеться у заяві.

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