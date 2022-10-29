Буданов повідомив, коли ЗСУ можуть почати звільнити український Крим

На кінцевому етапі перемога України можлива тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року, наголосив Буданов.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про можливий наступ ЗСУ на незаконно анексований Росією український Крим.

Про це Буданов сказав в в інтерв'ю виданню The Drive.

Так, відповідаючи на запитання щодо Криму, коли на його думку, Україна може розпочати там наступ і скільки часу знадобиться, щоб повернути Крим, Буданов відповів: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Водночас очільник ГУР МО відмовився називати конкретну дату наступу.

"Україна має право завдати військової поразки нападнику. Ми прагнемо до перемоги над ворогом. Ця перемога може прийти під час ураження цілей супротивника і на кінцевому етапі ця перемога можлива тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року", - наголосив Буданов.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловлював думку, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупантів в Криму побільшало "бавовни", а пропагандисти вигадують все нові виправдання. Так, 15 жовтня у Севастополі пролунали вибухи, які окупаційна фейкова "влада" назвала "тренувальною роботою ППО".

Схожа ситуація повторилася 29 жовтня. Цього разу окупанти заявляють, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі загарбники відключили у місті всі камери відеоспостереження.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний каже, що стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта – вертольота, корабля, підводного човна, складу палива.

А в Офісі президента України пожартували над окупантами і закликали їх не панікувати.

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