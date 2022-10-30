Битва за Бахмут: окупанти сповільнили наступ через удари ЗСУ

Американський Інститут вивчення війни припускає, що російські війська знизили темп наступу під Бахмутом після удару Збройних Сил України.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків.

Згідно заяв Генштабу ЗСУ, в районі Майорська прицільним ударом було вбито близько 300 окупантів, які готувались до наступу, ще близько 60 поранених наступного дня доправили до лікарень у Горлівці.

Після цього цілу добу не повідомлялось про наступ росіян в районі Бахмута. 30 жовтня, за даними Генштабу, атаки окупантів відновилися.

ISW також вказує, що чутки про наступ росіян на Вугледар у Донецькій області поки що не мають будь-яких візуальних підтверджень.

Бахмут — практично єдине на сьогодні місце, де противник намагається атакувати та просуватися вперед.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський заявив, що особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема біля Бахмута. Місто стало передовим фронтом. Там практично вже немає вцілілих будинків.

Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева 22 жовтня розповідав, що артилерія та авіація РФ б'є по житлових кварталах міста, у багатоповерхівках падають цілі під'їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків.

За його словами, від ворожих нападів щодня гинуть мирні люди, а через постійні обстріли РФ виявляти загиблих та розбирати завали не вдається. Ситуація у місті є надзвичайно важкою.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 25 жовтня заявив, що армія Росії зосередилася на Бахмутському напрямку. За його словами, на цьому напрямку окупанти зараз найбільше атакують українські війські і намагаються просунутися.

На Бахмутському напрямку завдається найбільше ураження всіма системами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, а також зосереджено найбільше живої сили РФ і прикуто найбільше уваги керівних органів РФ. Череватий пояснив, що окупанти намагаються виконати наказ Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

Натомість, як пише The Washington Post, амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців ПВК "Вагнера" у боротьбі за контроль над Бахмутом затьмарили всю стратегічну логіку. Аналітики вважають, що захоплення російськими Бахмута - малоймовірне.

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