В ISW викрили росіян у брехні про "успіхи" на Бахмутському напрямку

Російські війська не просуваються в районі Бахмута, Донецької області, чи будь-де ще вздовж лінії фронту.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські пропагандисти поширюють наратив про те, що буцімто російські війська мають "прогрес" в районі Бахмуті, який спрямований на покращення бойового духу серед російських військ.

Також припускають, що поширення кремлівської пропаганди про" успіхи" вигідно ватажку ПВК "Вагнера" Євгенію Пригожину, чиї сили значною мірою відповідальні за "перемогу" на Донбасі.

В ISW нагадали, що Пригожин визнав низькі темпи наземних операцій " вагнерівців", абсурдно заявивши, що темпи просування 100-200 м на день "є нормальним темпом для нинішніх досягнень".

"Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб показати себе такими, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України. Навіть заявлена ​​швидкість просування була б невдалою для основного зусилля в механізованій війні - і заяви, насправді, перебільшені", - сказано в повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський заявив, що особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема біля Бахмута. Місто стало передовим фронтом. Там практично вже немає вцілілих будинків.

Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева 22 жовтня розповідав, що артилерія та авіація РФ б'є по житлових кварталах міста, у багатоповерхівках падають цілі під'їзди, а у приватному секторі десятки згорілих будинків.

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За його словами, від ворожих нападів щодня гинуть мирні люди, а через постійні обстріли РФ виявляти загиблих та розбирати завали не вдається. Ситуація у місті є надзвичайно важкою.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 25 жовтня заявив, що армія Росії зосередилася на Бахмутському напрямку. За його словами, на цьому напрямку окупанти зараз найбільше атакують українські війські і намагаються просунутися.

На Бахмутському напрямку завдається найбільше ураження всіма системами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, а також зосереджено найбільше живої сили РФ і прикуто найбільше уваги керівних органів РФ. Череватий пояснив, що окупанти намагаються виконати наказ Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

Натомість, як пише The Washington Post, амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців ПВК "Вагнера" у боротьбі за контроль над Бахмутом затьмарили всю стратегічну логіку. Аналітики вважають, що захоплення російськими Бахмута - малоймовірне.

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