Бажання заволодіти Бахмутом затьмарило всю стратегічну логіку окупантів – WP

Амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців ПВК "Вагнера" у боротьбі за контроль над Бахмутом затьмарили всю стратегічну логіку.

Про це пише The Washington Post.

Після відступу росіян з Ізюму у Харківській області, битва за Бахмут більше не є частиною якоїсь скоординованої військової операції. Натомість Пригожин кидає у бій хвилі найманців з ПВК "Вагнера", мабуть, бачачи політичну вигоду у захопленні Бахмута як військовий трофей, тоді як регулярні сили російської армії в інших місцях відсупають.

За інформацією видання, нечисленні та озброєні військові ЗСУ покладаються на більш спритну тактику, щоб вистояти у жорстокій битві, спостерігаючи за лініями супротивника за допомогою громадянських безпілотників

До вторгнення Росії до України у Бахмуті мешкало 70 000 людей. Можливо, залишилося 15 000 людей, але вулиці були майже порожні, оскільки бої не вщухають.

У недавньому аналізі аналітичний центр Інститут вивчення війни назвав дії Пригожина в Бахмуті "несуттєвими з оперативної точки зору" після втрати Росією Ізюма.

"Захоплення російськими Бахмута, яке малоймовірне, враховуючи, що російські війська протягом кількох тижнів пронизували себе крихітними навколишніми поселеннями, більше не підтримуватиме якихось масштабніших зусиль щодо досягнення початкових цілей цієї фази кампанії", – йдеться у звіті.

ПВК "Вагнера" відіграла ключову роль у взятті Попасної у травні, але, як повідомляється, зазнала великих втрат. Теоретично захоплення Бахмута зробило би росіян ще на один крок ближче до великих міст Краматорська і Слов'янська, але мало свідчень того, що росіяни могли б зараз їх атакувати.

Ситуація на Донеччині

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема біля Бахмута. Місто стало передовою фронту. Там фактично вже немає цілих будинків.

Протягом минулої доби, 20 жовтня, на Бахмутському напрямку окупанти з танків та артилерії завдали ударів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка.

Збройні сили України звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, зокрема міста Лиман і Святогірськ.