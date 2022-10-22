У лаконічному вбранні: княгиня Монако Шарлін відвідала притулок для тварин

Оскільки княгиня Монако Шарлін є президенткою Товариства захисту тварин, вона відвідала новий притулок у селі Ез та зустрілася з персоналом.

У притулку наразі живуть і чекають на нову родину з десяток собак і близько п'ятнадцяти кішок. Він розташований у місті Пей, але ще перебуває на стадії будівництва, після як його добудують, там утримуватимуть безпритульних тварин у найкращих умовах.

Для цієї поїздки Шарлін одягла чорну водолазку та штани кольору латте. Образ княгині доповнили браслети на руках, лаконічні сережки у вухах та нова зачіска, як бачимо на фото, вона пофарбувалась у платинову блондинку та зробила дуже коротку стрижку.

Знімком вона поділилася на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що в неї також є Фонд, який займається збереженням носорогів у дикій природі, і торік вона відвідала притулок для цих тварин (The Rhino Orphanage), у Південній Африці. Після тієї поїздки Шарлін тяжко захворіла на ЛОР-інфекцію і не могла довго повернутися додому.

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