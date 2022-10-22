Олег Кензов запрем'єрив запальний трек про Валерія Залужного: "Такий крутий, такий потужний!"

Співак Олег Кензов представив нову запальну композицію про генерала ЗСУ Валерія Залужного. Прем'єра ритмічного хіта під назвою "Валєра" відбулася на YouTube-каналі виконавця.

У новій пісні Кензов заспівав про "крутого та потужного" головнокомандувача Збройними силами України. Таким чином співак висловив свою повагу до Залужного та подякував йому за мужність та оборону України.

"Особисто моя донька в захваті від цієї пісні. А я в захваті від нашого генерала Валерія Залужного! ЗСУ, низький уклін вашим батькам за кращих синів і доньок нашої країни", - розповів про пісню Кензов в Instagram.

Шанувальникам співака теж сподобалася запальна композиція. Під відео фани Кензова написали, що пісня може стати хітом: "Це хітяра!", "Олег, молодець! Усе по темі!", "Яка крута пісня!".

Нагадаємо, раніше майбутнім хітом про Залужного заінтригувала виконавиця Jerry Heil, яка готує пісню із Дмитром Гордоном.

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