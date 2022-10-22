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Позашлюбний син Шварценеггера похизувався сталевими м'язами: "Новий Термінатор"

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Позашлюбний син Шварценеггера похизувався сталевими м'язами: "Новий Термінатор"

Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

24-річний актор-початківець теж займається бодібілдингом.

Син відомого актора Арнольда Шварценеггера 24 річний Джозеф Баена показав, який має вигляд зараз. 

Хлопець поділився відео із спортивної зали у Instagram. На ньому Джозеф продемонстрував свою чудову фізичну форму та похизувався сталевими м'язами. 

Також цими відео син актора вирішив наочно показати, як змінилося його тіло під час участі у американському проєкті "Танці з зірками", у якому він брав участь із танцівницею Даніеллою Карагач.

Так, напочатку шоу Джозеф важив 205 фунтів (близько 93 кг), а ось після шести тижнів на паркеті схуднув до 195 фунтів (близько 88 кг).

Користувачі у Мережі не могли не помітити, як Джозеф схожий на свого відомого батька. У коментарях шанувальники написали, що хлопець може сміливо замінити Шварценеггера у ремейках легендарних фільмів про Термінатора та Конана-варвара. 

  • Ти - новий Термінатор!
  • Чекаємо на повернення Конана.
  • Бачу у вас молодого Арнольда!
  • Гени батька не приховати! Термінатор 2.0!

Нагадаємо, що Джозеф вирішив піти стопами свого батька і також намагається збудувати кар'єру у кіно. Втім без допомоги Шварценеггера-старшого, хлопець навіть відмовився від його прізвища.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1267
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