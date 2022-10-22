Шоумен Андрій Джеджула та його дружина, модель та блогерка Юлія Леус офіційно розлучилися.

Про це 21 жовтня у сторіз своєї сторінки в Instagram повідомила Юлія. "Сьогодні дуже добрий ранок. Нарешті мене розлучили, тепер офіційно вільна", - написала Леус.

Андрій Джеджула та Юлія Леус офіційно розлучилися / Фото: instagram.com/yla__yla

Блогерка наголосила, що це саме вона розлучилася з Джеджулою і, ба більше, сама за це розрахувалася. Сам Джеджула офіційне розлучення поки ніяк не коментував.

Юлія Леус та Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Зазначимо, що Андрій Джеджула та Юлія Леус разом були п'ять років. Спочатку закохані одружилися 14 жовтня 2017 року, втім у серпні 2019 пара розлучилася. Та вже 31 грудня 2019 року закохані знову одружилися. 25 лютого 2021 у пари народилась донька Адель.

Юлія Леус та Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

Зазначимо, що стосунки Андрія та Юлії зіпсувалися ще до народження дитини. Наприкінці грудня 2020-го Леус на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Згодом модель розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався.

Тоді ж Леус заявила, що хоче розлучення, оскільки не бачить спільного майбутнього з ним.

Своєю чергою Джеджула назвав Леус вправною маніпуляторкою, яка "навчилася жити за рахунок таких дурнів, як він". Також ведучий зауважив, що Юля багато часу проводить у Instagram і зазначив, що вона стала популярною лише після того, як вийшла за нього заміж.

Зі свого боку, модель показала, як він її жорстоко побив. Леус показала обличчя в синцях.

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