Андрій Джеджула та Юлія Леус офіційно розлучилися

Про завершення шлюборозлучного процесу повідомила Юлія.
Шоумен Андрій Джеджула та його дружина, модель та блогерка Юлія Леус офіційно розлучилися.
Про це 21 жовтня у сторіз своєї сторінки в Instagram повідомила Юлія. "Сьогодні дуже добрий ранок. Нарешті мене розлучили, тепер офіційно вільна", - написала Леус.
Блогерка наголосила, що це саме вона розлучилася з Джеджулою і, ба більше, сама за це розрахувалася. Сам Джеджула офіційне розлучення поки ніяк не коментував.
Зазначимо, що Андрій Джеджула та Юлія Леус разом були п'ять років. Спочатку закохані одружилися 14 жовтня 2017 року, втім у серпні 2019 пара розлучилася. Та вже 31 грудня 2019 року закохані знову одружилися. 25 лютого 2021 у пари народилась донька Адель.
Зазначимо, що стосунки Андрія та Юлії зіпсувалися ще до народження дитини. Наприкінці грудня 2020-го Леус на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Згодом модель розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався.
Тоді ж Леус заявила, що хоче розлучення, оскільки не бачить спільного майбутнього з ним.
Своєю чергою Джеджула назвав Леус вправною маніпуляторкою, яка "навчилася жити за рахунок таких дурнів, як він". Також ведучий зауважив, що Юля багато часу проводить у Instagram і зазначив, що вона стала популярною лише після того, як вийшла за нього заміж.
Зі свого боку, модель показала, як він її жорстоко побив. Леус показала обличчя в синцях.
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