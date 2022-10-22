Андрей Джеджула и Юлия Леус официально развелись

О завершении бракоразводного процесса сообщила Юлия.
Шоумен Андрей Джеджула и его жена, модель и блогер Юлия Леус официально развелись.
Об этом 21 октября в сторис своей страницы в Instagram сообщила Юлия. "Сегодня очень доброе утро. Наконец-то меня развели, теперь официально свободна", — написала Леус.
Блогер подчеркнула, что это именно она развелась с Джеджулой и, более того, сама за это расплатилась. Сам Джеджула официальный развод пока никак не комментировал.
Андрей Джеджула и Юлия Леус вместе были пять лет. Сначала влюбленные поженились 14 октября 2017 года, впрочем, в августе 2019 пара развелась. Но уже 31 декабря 2019 влюбленные снова поженились. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь Адель.
Отметим, что отношения Андрея и Юлии испортились еще до рождения ребенка. В конце декабря 2020 года Леус на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Вскоре модель рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.
Тогда же Леус заявила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с Джеджулой.
В свою очередь Джеджула назвал Леус искусным манипулятором, который "научился жить за счет таких дураков, как он". Также ведущий отметил, что Юля много времени проводит в Instagram и сказал, что она стала популярной только после того, как вышла за него замуж.
Со своей стороны модель показала, как он ее жестоко избил. Леус показала лицо в синяках.
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