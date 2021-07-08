Жена Андрея Джеджулы показала, как он ее жестоко побил

Юля Леус показала лицо в синяках.

Скандальные разборки шоумена Андрея Джеджулы и его все еще жены Юлии Леус обрастают новыми подробностями.

На этот раз Юля решила подкрепить свои слова доказательствами и запостила в сторис своей страницы в Instagram, как Андрей над ней издевался. В коротком видео Леус демонстрирует свое лицо в синяках.

"Скоро съемка ... Как вы думаете, смогут ли мне замазать лицо от такой хорошей семейной жизни?" — говорит в видео Леус.

instagram.com/yla__yla

Также она отметила, что сам процесс издевательства над ней Джеджулой она не снимала, но заверила, что у шоумена их полный телефон.

"Простите, но я, в отличие от него, видео не снимала самого процесса его издевательств. У него их полный телефон, особенно в период беременности. Об издевательствах над старшей дочерью и поездки в больницу с сотрясением я скоро расскажу подробнее. Да, и всем его защитницам, их дочерям желаю от души такого "золотого" мужа", — отметила Леус.

instagram.com/yla__yla

Однако вскоре Юлия удалила сторис из фотоблога. Также она удалила видео, на котором Джеджула как-то странно молится на кухне пере иконами, размахивая руками. Как объяснила женщина, она не хочет опускаться до уровня мужа.

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"Решила убрать предыдущие посты. В планах у меня было — это только начало. На самом деле это только цветочки того, что я хотела показать, но ради дочери и своего здоровья я решила это убрать и не продолжать. Не опускаться до уровня этого человека. Никому не доводить ничего, его ложь его и погубит. Бог все видит", — сказала Леус.

Напомним, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа.

Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Впоследствии модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним.

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