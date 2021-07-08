В Днепре на меткомбинате без сознания нашли двоих работников: один погиб

В Днепре на меткомбинате без сознания нашли двоих работников: один погиб

Сейчас на месте работает комиссия и устанавливает обстоятельства и причины смерти.

В Днепре на ПАО "Днепровский меткомбинат" в одном из цехов обнаружили без сознания двоих работников. Один из них выжил, он находится в больнице.

Об этом сообщают на сайте комбината.

"Сегодня, 8 июня, в 6.40, на участке обжига извести конвертерного цеха ОАО "Днепровский меткомбинат" были найдены двое работников в бессознательном состоянии. К сожалению, оддного из них спасти не удалось, мужчина скончался. Сейчас врачи борются за жизнь другого пострадавшего", — говорится в сообщении.

Для выяснения причин случившегося, на меткомбинате работает комиссия специального расследования.

Напомним, что в Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.

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