Жена Джеджулы вызвала копов и ушла от шоумена

Юлия Леус пожаловалась на угрозы мужа.

Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая раскритиковала его за видео с использованным подгузником, ушла от мужа.

В Instagram-stories модель со слезами на глазах заявила, что ведущий угрожал ей из-за острых высказываний.

"Скажите, пожалуйста, как здесь долечиться? Если животное приходит с улицы и начинает мне угрожать, чтобы я до завтрашнего вечера сказала, что у меня эмоциональный всплеск, что это неправда, что я говорила. Или завтра вечером мне будет конец. Вот как мне долечиться, скажите, пожалуйста? Что с этим идиотом больным делать?" — эмоционально сообщила Леус.

instagram.com/yla__yla

Юля добавила, что вызвала полицию. Впрочем, когда копы приехали, Андрея не было дома. На следующее утро женщина забрала дочь и ушла от мужа.

"Ну все, друзья, это случилось. Наконец-то я ушла и теперь буду спокойно лечиться и выздоравливать. А потом как-то заеду и заберу вещи и перееду уже полностью. В эту квартиру я уже не вернусь и о нем говорить не хочу", — заявила модель.

instagram.com/yla__yla

Заметим, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре в 2020-м между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Впоследствии модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним. Впрочем, пара продолжила жить в одной квартире.

Напомним, на днях Андрей Джеджула подал заявление в полицию об исчезновении жены и крошечной дочери. Женщина пыталась обезопасить окружающих от коронавируса.

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