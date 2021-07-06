Порезала вены из-за безденежья и конфликтоф: 19-летняя тернополянка пыталась совершить суицид

Врачи спасли девушку от самоубийства.
В воскресенье, 4 июля, в Тернополе медики спасали 19-летнюю девушку от смерти. Тернополянка лезвием порезала верхнюю треть предплечья, потому что хотела совершить самоубийство.
Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
"В 13:56 бригада скорой выезжала на ул. Замковая, где спасала 19-летнюю пациентку", — рассказал директор медучреждения.
Девушка объяснила, что хотела покончить с собой из-за семейных конфликтов и финансовых проблем.
"С множественными резаными ранами левого предплечья, остановленным венозным кровотечением потерпевшую, после оперативно оказанной медицинской помощи, доставили в травмпункт", — отметили в медучреждении.
Напомним, на Львовщине 20-летний житель Дрогобыча пытался совершить самоубийство. От смерти его спасли полицейские.