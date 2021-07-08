Жена Андрея Джеджулы напугала видео, где он странно молится на кухне

Юлия Леус своеобразно ответила на правду все еще мужа.

Жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая на днях вызвала копов и ушла от него, поделилась интересным контентом.

На странице в Instagram женщина запостила видео, где изображен Джеджула на кухне. Он стоит перед иконами и странно молится, размахивая руками.

"Видео, как человек молиться Богу, решила вам показать. Какому Богу, решайте сами. Вот почему я не хотела быть на кухне, здесь еще нет большой фото мамы покойной с черной полоской, которая меня всю беременность пугала. Но скоро я буду тоже вам все рассказывать", — отметила Леус.

Этим видео Юлия ответила на откровенности Джеджулы, когда он впервые прокомментировал обвинения и упреки в его адрес от жены.

Поклонники поддержали решение Юлии уйти от Андрея, однако отметили, что лучше уже не выносить их ссоры из дома.

Будто пытается вызвать дождь, шаман просто

Честно, — и смех и грех ... Скорая плачет по Андрюше. Инфантильный мальчик с кучей комплексов и обиженный на жизнь

Я бы тоже на эту кухню заходила

Как это низко лить грязь друг на друга, выставлять подобные видео. Вы не только его оскорбляете этим видео, но и себя в первую очередь

Смотрю на все это и не понимаю: плохо — расходитесь, разъезжайтесь. Взрослые люди

Напомним, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угорозой выкидыша и обвинила в этом мужа.

Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Вскоре модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним. Впрочем, пара продолжила жить в одной квартире.

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