Анна Кошмал із великим букетом квітів розповіла про особливий день у своєму житті

Українська акторка Анна Кошмал поділилася милою світлиною на честь дня свого народження та порозмірковувала, як для неї минув цей рік.

На своїй сторінці в Instagram Анна позувала у синьо-жовтому ковпаку із великим букетом білих квітів та подарунками.

Під світлиною Кошмал поділилася, що для неї число 22 має особливе значення не лише тому, що у цей день вона святкує день народження, а й тому, що взагалі вважає його щасливим. Акторка впевнена, що подвійне "22" у даті її народження цьогоріч це добрий знак.

Анна Кошмал

"І хоч це був найкоротший рік в моєму житті, я дуже вдячна долі, рідним та близьким за те, що я сьогодні посміхаюсь і можу всіх обійняти! Бажання загадую одне на нас всіх! Кажуть, не можна говорити яке, бо не здійсниться, але ж ви самі знаєте що саме я загадала", - написала Анна.

У коментарях зірку "Сватів" привітали її шанувальники та зіркові колеги.

Анюта, вітаю, від душі! Будь щасливою, хай Бог оберігає! (Анна Сагайдачна)

Мирного неба, перемоги, улюбленої роботи та ще більше щасливих моментів! (Олена Світлицька)

З Днем народження, красуне! (Аліна Доротюк)

Нагадаємо, раніше Анна Кошмал показала гнівні повідомлення, які їй надсилають російські актори із серіалу "Свати".

Читайте також: