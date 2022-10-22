Анна Кошмал із великим букетом квітів розповіла про особливий день у своєму житті

Зірка серіалу "Свати" сьогодні святкує своє 28-річчя.
Українська акторка Анна Кошмал поділилася милою світлиною на честь дня свого народження та порозмірковувала, як для неї минув цей рік.
На своїй сторінці в Instagram Анна позувала у синьо-жовтому ковпаку із великим букетом білих квітів та подарунками.
Під світлиною Кошмал поділилася, що для неї число 22 має особливе значення не лише тому, що у цей день вона святкує день народження, а й тому, що взагалі вважає його щасливим. Акторка впевнена, що подвійне "22" у даті її народження цьогоріч це добрий знак.
"І хоч це був найкоротший рік в моєму житті, я дуже вдячна долі, рідним та близьким за те, що я сьогодні посміхаюсь і можу всіх обійняти! Бажання загадую одне на нас всіх! Кажуть, не можна говорити яке, бо не здійсниться, але ж ви самі знаєте що саме я загадала", - написала Анна.
У коментарях зірку "Сватів" привітали її шанувальники та зіркові колеги.
- Анюта, вітаю, від душі! Будь щасливою, хай Бог оберігає! (Анна Сагайдачна)
- Мирного неба, перемоги, улюбленої роботи та ще більше щасливих моментів! (Олена Світлицька)
- З Днем народження, красуне! (Аліна Доротюк)
Нагадаємо, раніше Анна Кошмал показала гнівні повідомлення, які їй надсилають російські актори із серіалу "Свати".
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