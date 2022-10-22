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Євросоюз передав ЗСУ ще 16 вантажівок підвищеної прохідності

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Євросоюз передав ЗСУ ще 16 вантажівок підвищеної прохідності

Фото: Twitter / EU in Ukraine

Україна отримала чергову поставку вантажівок від ЄС. Загалом для ЗСУ мають прибути 90 таких автомобілів.

Європейський союз передав Збройним силам України 16 вантажних автомобілів підвищеної прохідності.

Про це 22 жовтня повідомило представництво ЄС в Україні.

"Посилюємо мобільність та можливості кіберзахисту Збройних сил України в межах Європейського фонду миру", — йдеться у повідомленні.

Загалом до України з ЄС прибули 16 вантажівок підвищеної прохідності. Бортові вантажні автомобілі Renault Trucks 4×4 D220 надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Зазначимо, Євросоюз у червні цього року розпочав постачання медичним та матеріально-технічним підрозділам ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності. Ця техніка є частиною ширшого заходу допомоги від ЄС на суму 31 млн євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

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