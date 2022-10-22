Окупанти примушують жителів Херсона негайно залишити місто

Окупаційна влада Херсона закликає мешканців негайно покинути місто через напружену ситуацію на фронті.

Про це йдеться у Telegram-каналі окупаційної "адміністрації" Херсонської області.

"Мирні жителі Херсона та всі "підрозділи" та "міністерства цивільної адміністрації" повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", – йдеться у повідомленні.

Окупанти пояснюють таке рішення напруженою ситуацією на фронті, підвищеною небезпекою масованих обстрілів міста та загрозою "терористичних атак".

Так звана "адміністрація" повідомляє про відправлення річкових катерів з Херсона до міста Олешки на Херсонщині.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.