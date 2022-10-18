РФ може вивести війська з Херсона, щоб перекинути на Київ – Арестович

Уцілілі війська з Херсонщини Путін може погнати у новий наступ на Київ, або перекинути на Донецький напрямок.

Російські окупанти, ймовірно, намагаються зберегти Херсонське угрупування військ, щоб перекинути його на новий напрямок.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович підтвердив, що окупанти можуть піти геть з правого берега Дніпра на Херсонщині. Але вцілілі війська з Херсонщини Путін може погнати у новий наступ на Київ, або перекинути на Донецький напрямок

"Але за великою радістю це буде повторення трюку "виходу" з-під Києва, Чернігова і Сум. Вони ці війська хочуть зберегти, щоб відправити на нові напрямки. Тому що там є і боєздатні частини: морська піхота, десантники – ті, хто вміє воювати. І перше за все, де їх потрібно чекати – це Київський напрямок, або Донецький напрямок. Якщо для них важливіша Донецька область, їх кинуть під Бахмут, якщо Київ, то на північ. Можуть поділити – частину туди, частину туди. Тому у нас буде радість від повернення Херсона, але з'являться проблеми на інших напрямках", – каже радник ОП.

Що відомо про ситуацію в Херсоні

Нагадаємо, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" місцевого населення на лівий берег Дніпра.

А генерал Сергій Суровікін, який недавно очолив армію окупантів на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на Херсонщині.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Чи можливий новий наступ на Київ

ТСН.ua зібрав подробиці військової активності окупантів у Білорусі а також думки експертів - чи можливе повторення лютневого наступу на Київ.

Так, Олексій Арестович прогнозував, що для повторного наступу на Київ Росія може накопичити 20-30 тис. військових.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Однак для цього Росії необхідно створити сили, на що піде два-три місяці.