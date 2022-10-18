Німеччина передала Україні допомогу для ЗСУ: що в переліку

Так, Україна отримала машини Bergerpanzer 2, що розроблені на базі бойового танка Leopard 1. Вони забезпечують відновлення пошкоджених у бою авто, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

Німеччина надала підтримку Україні у вигляді обладнання та озброєння, що профінансували фонди Федерального уряду.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

У пакет допомоги зокрема увійшли:

п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,

100 наметів,

183 генератори,

116 тисяч зимових курток,

80 тисяч пар зимових штанів,

240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців,

167 тисяч патронів для стрілецької зброї,

7 понтонних систем.

Німеччина збирається передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, 4 тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.

Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві - наразі, в жовтні.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що війна в Україні має закінчитися наприкінці весни 2023 року виходом держави на кордони 1991 року.

Завершення війни навесні 2023 року прогнозує і російський публіцист Андрій Піонтковський. Він уточнив, що все залежить від звільнення Херсона. Якщо це місто вдасться деокупувати до зими, то вже Новий рік можна буде зустрічати в мирній Україні.

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