Німеччина передала Україні допомогу для ЗСУ: що в переліку

Так, Україна отримала машини Bergerpanzer 2, що розроблені на базі бойового танка Leopard 1. Вони забезпечують відновлення пошкоджених у бою авто, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
Німеччина надала підтримку Україні у вигляді обладнання та озброєння, що профінансували фонди Федерального уряду.
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
У пакет допомоги зокрема увійшли:
- п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,
- 100 наметів,
- 183 генератори,
- 116 тисяч зимових курток,
- 80 тисяч пар зимових штанів,
- 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців,
- 167 тисяч патронів для стрілецької зброї,
- 7 понтонних систем.
Німеччина збирається передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, 4 тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.
Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві - наразі, в жовтні.
Нагадаємо, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.
Раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що війна в Україні має закінчитися наприкінці весни 2023 року виходом держави на кордони 1991 року.
Завершення війни навесні 2023 року прогнозує і російський публіцист Андрій Піонтковський. Він уточнив, що все залежить від звільнення Херсона. Якщо це місто вдасться деокупувати до зими, то вже Новий рік можна буде зустрічати в мирній Україні.
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