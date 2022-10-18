Германия передала Украине помощь для ВСУ: что в перечне

Так, Украина получила машины Bergerpanzer 2, разработанные на базе боевого танка Leopard 1. Они обеспечивают восстановление поврежденных в бою авто, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.
Германия оказала поддержку Украине в виде оборудования и вооружения, профинансированных фондами Федерального правительства.
Об этом идет речь на сайте правительства Германии.
В пакет помощи в частности вошли:
- пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2,
- 100 палаток,
- 183 генератора,
- 116 тысяч зимних курток,
- 80 тысяч пар зимних штанов,
- 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих,
- 167 тысяч патронов для стрелкового оружия,
- 7 понтонных систем.
Германия собирается передать дополнительные пять бронированных инженерных машин, 4 тысячи спальных мешков и 35 полноприводных грузовиков.
В целом, Украина получила уже 10 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2: первые три передали в августе, еще две — сейчас, в октябре.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.
Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что война в Украине должна закончиться в конце весны 2023 выходом государства на границы 1991 года.
Завершение войны весной 2023 прогнозирует и российский публицист Андрей Пионтковский. Он уточнил, что все зависит от увольнения Херсона. Если этот город удастся деоккупировать до зимы, уже Новый год можно будет встречать в мирной Украине.
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