В Пентагоне прокомментировали передачу Ираном России ракет и беспилотников

Пентагон говорит, что у них пока нет такой информации.

У Пентагона пока нет информации о том, что Иран и Россия заключили договор о поставках ракет класса "земля-земля" и дополнительных беспилотников.

Об этом во время брифинга сказал спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Я видел сообщения в СМИ. У меня нет никакой информации, которая бы это подтверждала", — сказал Райдер.

Передача России ракет и беспилотников из Ирана

Reuters сообщил, что Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники. Соглашение об этом было заключено еще 6 октября.

Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном. Он подчеркнул, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

В США пообещали усложнить поставки иранского оружия России.

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