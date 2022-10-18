США обещают усложнить поставки иранского оружия России

США готовятся усложнить поставки иранских беспилотников РФ.
США готовятся наложить санкции на Иран из-за поставок оружия России. Накажут также третьих лиц, причастных к поставкам России беспилотников и ракет.
Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает "Укринформ".
"Мы продолжим решительно налагать санкции на торговлю оружием России и Ирана. Мы усложним для Ирана продажу этого оружия России, и мы вместе с нашими партнерами по всему региону будем противостоять этой иранской угрозе", — сказала Карен Донфрид.
Также Соединенные Штаты будут наказывать любых третьих лиц, помогающих Ирану снабжать оружием российские силы. Это касается поставок беспилотников и других систем.
Передача России иранских ракет и дронов
По информации издания Reuters, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.
Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Украинский министр подчеркнул, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе, как доказательство причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.
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