Жданов рассказал о дронах, на которые собирали Притула и Стерненко: долетят до Москвы

Дроны-камикадзе RAM II UAV для ВСУ, на которые собирали средства Сергей Притула и Сергей Стерненко, разрабатываются на базе украинских беспилотников "Лелека" и имеют дальность до 1000 км.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.

"Насколько я знаю, там уже есть успех по сбору. Дело в том, что этот дрон основан на нашей "Лелеке". Это отечественное производство, и они хотят развернуть это производство, чтобы обеспечить дешевыми и простыми дронами-камикадзе наши Вооруженные силы. К сожалению, у нас снова волонтеры впереди, а не государство. В принципе, этот вопрос вполне решаемый на сегодняшний день. Если будут дополнительные средства, мы не имеем ограничений по доступу к международным рынкам. Можем купить какие угодно комплектующие для этих дронов", — рассказал он.

По мнению эксперта, организовать производство дронов на уровне среднего или малого бизнеса – "это вообще не проблема, а с нашей ментальностью это можно сделать в кратчайшие сроки".

"Очень жаль, что получилось как всегда — гром грянул, мужик начал креститься. Надо было этот вопрос решать еще в марте, чтобы просто завалить противника дронами-камикадзе. Будем надеяться, сейчас наверстаем потерянное", — сказал он.

Комментируя характеристики дрона, Жданов отметил: "Там дальность до 1000 км афишируется, а до Москвы — 850 км".

Напомним, после того, как оккупанты 10 октября устроили массированную атаку по территории Украины, волонтер Сергей Притула и блогер Сергей Стерненко организовали сбор средств на дроны-камикадзе для ВСУ для мести РФ за ракетные обстрелы. Украинцы активно откликнулись — менее чем через час только на счет Сергея Стерненко перечислили 12 млн грн.

За сутки Притуле и Стерненко удалось собрать 352 млн. грн. Волонтеры признались, что ожидали собрать 100 млн грн на 50 дронов-камикадзе и 3 станции к ним, но результаты превзошли их ожидания. Как сообщил Стерненко, оставшиеся 252 млн грн "также пойдут на истребление российских оккупантов".

Характеристики дрона-камикадзе RAM II UAV

Беспилотник-камикадзе RAM II UAV имеет общий вес около 8 кг, из них – 3 кг взрывчатки. Попадает беспилотник с точностью до 1 метра.

Благодаря электрическому двигателю дрон-камикадзе украинского производства может бесшумно добираться до цели. В воздухе он может находиться около 55 минут и отслеживать цель на расстоянии до 30 км.

RAM II UAV может нести три вида боеприпасов :

противотанковые снаряды – для уничтожения труднобронированных целей на суше или в море;

– для уничтожения труднобронированных целей на суше или в море; термобарические снаряды – для поражения объектов, расположенных в зданиях, и малой бронированной техники с людьми;

– для поражения объектов, расположенных в зданиях, и малой бронированной техники с людьми; обломочно-фугасные снаряды – ликвидация живой силы врага на открытом пространстве.

А вот так эффективно дрон-камикадзе RAM II UAV справился с российским ракетным комплексом "Оса":

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