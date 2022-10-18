Турция может стать новым газовым хабом: при каких условиях это может произойти

Для Турции стать новым газовым хабом очень важно. В первую очередь из-за внутриполитической ситуации в стране. Это повлияет на экономический фактор.

Турции выгодно стать новым газовым хабом, поскольку это окажет влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

Об этом в интервью ТСН рассказала старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

По ее словам, если Турция станет новым газовым хабом – это напрямую повлияет на экономический фактор.

“Мы знаем, что сейчас в Турции достаточно серьезный экономический кризис. Поэтому накануне зимы цены на газ и любое топливо – это вопрос критериев успешности действующей власти. Превратить страну в газовый хаб – это не что-то новое, они приходили с этим к власти. В разные моменты шаг за шагом эту цель удавалось реализовывать. Но во многом Турция зависела от российского газа. В последнее время страна сумела кое-что диверсифицировать. Турция понемногу выходит из газовых объятий РФ”, – объяснила Евгения Габер.

Напомним, что в Сети обнародовали снимки поврежденной трубы российского газопровода "Северный поток-1".

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