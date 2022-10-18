Запускают группами: Игнат сообщил, сколько дронов-камикадзе сбивает ПВО

Украинская ПВО успешно сбивает 85% дронов-камикадзе, запускаемых страной-террористом Россией.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что впервые россияне применили дрон, который был сбит, в Купянске Харьковской области. Он летел один. После этого оккупанты начали увеличивать их количество во время атак на регионы.

"Наша ПВО уничтожает все лучше вражеские дроны. Несколько недель прошло с тех пор, как враг начал применять дроны-камикадзе Shahed-136. Первый случай ущерба был в Купянске, где он летел один. Затем они начали применять дроны парами, затем группами, на разных направлениях, меняя курс, чтобы обойти наши системы противовоздушной обороны... Если считать в процентном эквиваленте, более 85% "шахедов" уничтожаются на маршруте следования", — сказал спикер.

Игнат уточнил, что сейчас россияне запускают дроны преимущественно с юга – незаконно аннексированного Крыма или временно оккупированной Херсонщины. Впрочем, было несколько атак из Беларуси и Курской области РФ.

Применение дронов Россией в войне против Украины

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры, а также по домам мирных людей.

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Президент Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в результате от 10 октября оккупантами разрушены 30% украинских электростанций. Глава государства подчеркнул, что такие действия армии РФ делают невозможными переговоры с диктатором Кремля. По его словам, для диалога "с режимом Путина не осталось места".

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Российская Федерация, предположительно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Также президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

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