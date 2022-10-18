Запускають групами: Ігнат повідомив, скільки дронів-камікадзе збиває ППО

Українська ППО успішно збиває 85% дронів-камікадзе, які запускає країна-терористка Росія.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що вперше росіяни застосували дрон, який було збито, Куп’янську Харківської області. Він летів один. Після того окупанти почали збільшувати їхню кількість під час атак на регіони.

"Наша ППО знищує дедалі краще ворожі дрони. Кілька тижнів минуло відтоді, як ворог почав застосовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Перший випадок збиття був у Куп’янську, де він летів один. Потім вони почали застосовувати дрони парами, потім групами, на різних напрямках, змінюючи курс, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони... Якщо рахувати у відсотковому еквіваленті, понад 85% "шахедів" знищується на маршруті слідування", - сказав спікер.

Ігнат уточнив, що зараз росіяни запускають дрони переважно з півдня - незаконно анексованого Криму чи тимчасово окупованої Херсонщини. Утім, було кілька атак з Білорусі та Курської області РФ.

Застосування дронів Росією у війні проти України

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури, а також по будинках мирних людей.

Також читайте Буданов розповів, скільки безпілотників Іран передав Росії та як їх можна збивати

Президент Володимир Зеленський 18 жовтня заявив, що внаслідок цього від 10 жовтня окупантами зруйновано 30% українських електростанцій. Глава держави наголосив, що такі дії армії РФ унеможливлюють переговори з диктатором Кремля. За його словами, для діалогу "з режимом Путіна не залишилося місця".

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Російська Федерація, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

Також президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Читайте також: