Іран бреше, що не постачає Росії безпілотники - Білий дім

Влада Ірану обманює, коли говорить про те, що не постачає РФ дрони-камікадзе.

США звинувачують Іран у брехні щодо використання своїх безпілотників в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Білий дім заявив, що Іран бреше, коли стверджує, що Росія не використовує іранські безпілотники для нападів на Україну.

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Прессекретарка Карін Жан-П’єр заявила, що є "беззаперечні докази їх використання Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей", і що Тегеран, схоже, розглядає можливість продавати більше такої зброї Москві.

"Ви всі також бачили повідомлення про те, що, здається, було ударом іранського безпілотника в центрі Києва. Проте Іран продовжує брехати про це", - сказала вона журналістам.

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, Київ був атакований РФ за допомогою трьох десятків дронів-камікадзе іранського виробництва. більшу частину з них вдалося збити. Проте є влучання в нежитлові та житлові будинки. Загинули 4 людей. Серед них молоде подружжя, яке чекало на дитину.

Через падіння дрона 16 сімей втратили свої квартири. Будинок повністю зруйновано і відновленню він не підлягає.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у причетності до масових вбивств жителів України.

Крім цього у посольстві США в Україні засудили атаку Києва дронами-камікадзе та назвали дії режиму Путіна ганебними.

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