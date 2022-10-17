"Ганебні атаки. Ми будемо з Україною" - посольство США про удари росіян дронами

Посольство запевнило, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки необхідно.

Посольство США в Україні, коментуючи атаки Росії дронами 17 жовтня, назвало їх ганебними та відчайдушними.

Про це йдеться в заяві американського посольства у Twitter.

Натомість дипломати висловили захоплення силою та стійкістю українського народу. Вони пообіцяли, що Штати будуть допомагати Україні, скільки необхідно.

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" Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно ", - йдеться у повідомленні.

Атака Києва дронами

Як відомо, вранці 17 жовтня російські війська вкотре атакували Україну дронами. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок у Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання в житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

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