Росія атакувала Київ дронами-камікадзе: що відомо

Київська міська військова адміністрація офіційно повідомила про чотири влучання, зокрема і у житловий будинок у Шевченківському районі.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ворожу атаку на столицю.

Вибухи у Києві

У понеділок о 06:23 у Києві пролунала повітряна тривога. Столиця прокинулася від вибухів, у центрі міста над однією з будівель здійнялися клуби диму. Згодом міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив два вибухи у Шевченківському районі та заявив, на місці "прильоту" почалася пожежа в нежитловій будівлі.

"Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав Віталій Кличко та додав, що це результат атаки російськими дронами.

Мер столиці також опублікував світлину з уламками одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

О 08:24 Кличко повідомив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Підтвердження про влучання

Своєю чергою у Київській міській військовій адміністрації заявили, що станом на 09:00 зафіксували чотири влучання по Києву, зокрема і по житловому будинку.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - проінформували там.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що надходить інформація про проліт груп дронів з півдня та сходу Київської області. А також, що більшість дронів було збито.

Пізніше Віталій Кличко підтвердив, що у результаті атаки російськими дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку, з якого вдалося врятувати 18 людей.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - написав мер столиці.

Поточна ситуація у Києві після атаки дронів

Як повідомляє КМДА, наразі у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. ЗМІ писали, що рух обмежено ділянкою між вулицею Хрещатик і цирком. Влада столиці закликає мешканців не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Також через російську активність вранці 17 жовтня усі навчальні заклади міста перейшли у дистанційний режим роботи, оскільки повітряна тривога була оголошена до того, як було розпочато сьогоднішні заняття.

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) міста Києва 17 жовтня почнуть працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги. Наразі Сall-центр працює у посиленому режимі.

Варто наголосити, що ворожі дрони-камікадзе почали атакувати Україну на різних напрямках у ніч проти 17 жовтня, від 3:30. Частину з них вдалося збити, повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Станом на 09:31 у Києві був оголошений відбій повітряної тривоги.

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